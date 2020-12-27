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احتساب هدف مثير للجدل بلقاء الوحدة وأبها في دوري محمد بن سلمان
ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر المسابقة

احتساب هدف مثير للجدل بلقاء الوحدة وأبها في دوري محمد بن سلمان

2020/12/27
الساعة 5:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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احتساب هدف مثير للجدل بلقاء الوحدة وأبها في دوري محمد بن سلمان لحظة إحراز الوحدة لهدفه في أبها
المواطن - محمد سمعه
العناوين الفرعية
1 اعتراض من لاعبي أبها
2 ملعب مباراة الوحدة وأبها

احتسب الحكم محمد السماعيل حكم مباراة أبها والوحدة بالجولة الـ10 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هدفًا مثيرًا للجدل لمصلحة فرسان مكة.

وخلال أحداث الشوط الأول من المباراة تمكن اللاعب أحمد عبده من إحراز الهدف الأول لفرسان مكة بالدقيقة الـ39 ولكن الحكم السماعيل لم يحتسبه إلا بعد الحصول على التأكيد النهائي من تقنية الفيديو في المباراة وبعد أن حصل على التأكيد تم احتساب الهدف.

اعتراض من لاعبي أبها

واعترض بعض من لاعبي أبها على احتساب الهدف، حيث عللوا بأن أحد لاعبي فريق الوحدة كان في موقف تسلل وتدخل مع أحمد عبده لحظة إحرازه الهدف بشباك نادي أبها، وهو ما أوضحته الإعادة التلفزيونية للقطة الهدف.

ملعب مباراة الوحدة وأبها 

يذكر أن المباراة تُقام على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في المحالة.


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