ارتفاع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 2019

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ارتفع التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2019، مما زاد الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، قال معهد الإحصاء التركي إن معدل التضخم ارتفع إلى 14 بالمئة في نوفمبر من 11.9 بالمئة في أكتوبر.

وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار السنوية بنسبة 12.7 في المائة، وفقًا لمسح شمل 23 اقتصاديًا أجرته وكالة أنباء حكومية تركية، فيما ارتفعت الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس شهري.

محاولات البنك المركزي الفاشلة

ورفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة إلى 15 بالمئة من 8.25 بالمئة منذ سبتمبر الماضي لكبح جماح التضخم والدفاع عن الليرة التي هبطت إلى مستويات قياسية متتالية مقابل الدولار.

وقد يحتاج صناع السياسة النقدية الآن إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، على الرغم من ادعائهم الشهر الماضي أن أي تسارع في التضخم سيكون مؤقتًا.

وفقدت الليرة حوالي ربع قيمتها هذا العام، حيث اشترى أصحاب الودائع الأتراك العملات الأجنبية لحماية مدخراتهم، وسحب المستثمرون الأجانب رؤوس أموالهم من البلاد.

ووصلت إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 8.58 للدولار في 6 نوفمبر وتم تداولها عند 7.5 للدولار منذ ذلك الحين.

وأنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية للدفاع عن الليرة هذا العام، حيث أبقى أسعار الفائدة عند أقل من التضخم السنوي لدعم التحفيز الاقتصادي الحكومي.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي احتياطياتها، 47.9 مليار دولار سلبيًا في نهاية أكتوبر.

وقال معهد الإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المنتجين تسارع إلى 23.1 بالمئة الشهر الماضي من 18.2 بالمئة في أكتوبر، وارتفعت الأسعار بنسبة 4.1 في المائة على أساس شهري.

فشل قرارات أردوغان

كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد أقال محافظ البنك المركزي وعين مكانه في أوائل نوفمبر بعد أن قيل إنه تم إخباره بالتآكل الحاد لاحتياطيات البنك من النقد الأجنبي.

جلب أردوغان ناجي أغبال، وزير المالية السابق وكبير مستشاريه لشؤون الميزانية.

عند رفع أسعار الفائدة إلى 15 في المائة من 10.25 في المائة الشهر الماضي، قال البنك المركزي إن أي زيادات في التضخم في نوفمبر ستكون مؤقتة.

فيما تعهد بالحفاظ على السياسة النقدية المتشددة دون الإشارة إلى ما إذا كانت قد ترفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم في 24 ديسمبر.

ويشعر الاقتصاديون بالقلق من أنه بدلًا من التصرف بشكل استباقي لكبح جماح الزيادات في الأسعار، فإن البنك المركزي سيفعل الحد الأدنى لضمان استقرار الليرة مع الاستمرار في دعم سياسات النمو الاقتصادي للحكومة على حساب التضخم.

ويؤكد أردوغان أن أسعار الفائدة المرتفعة تضخمية، وهي وجهة نظر تتعارض مع النظرية الاقتصادية التقليدية.

وأظهر مسح للمصنعين أجراه البنك المركزي في نوفمبر الماضي، ونُشر هذا الأسبوع، أن 39٪ من الشركات تتوقع زيادة أسعار بيعها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018، عندما اجتاحت أزمة العملة الأسواق المالية.

وتتوقع الحكومة أن ينتهي التضخم العام عند 10.5 في المائة، وفقًا لبرنامج اقتصادي أُعلن عنه في أواخر سبتمبر الماضي.

واستقال وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيرق، مهندس البرنامج، منذ ذلك الحين وحل محله إلفان، نائب رئيس الوزراء السابق ورئيس لجنة الميزانية في البرلمان.

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