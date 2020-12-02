ارتفاع عدد قتلى الدهس في ألمانيا من بينهم رضيع

المواطن - متابعة

أعلن مدعي مدينة ترير في جنوب غرب ألمانيا أن السائق الذي صدم مشاة بسيارته أسفر عن سقوط خمسة قتلى، مشيرًا إلى أن مرتكب الحادثة يبدو أنه يعاني “اضطرابات نفسية”.

وقال بيتر فريتزن في مؤتمر صحافي: إن العناصر الأولى للتحقيق تظهر أن “اضطرابات نفسية قد يكون لها دور” فيما قام به السائق (51 عامًا)، مضيفًا أن الأخير المتحدر من ترير كان أيضًا تحت تأثير الكحول.

وتستبعد الشرطة الألمانية حتى الآن أي دافع سياسي أو إرهابي أو ديني للجاني، بحسب سكاي نيوز.

وعلقت المستشارة أنجيلا ميركل في تغريدة نشرها المتحدث باسمها “الأنباء من ترير تحزنني بشدة. أقدم تعازي إلى عائلات الضحايا الذي سقطوا في شكل سريع وعنيف”.

وأسفر الحادث عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 14 آخرين في المدينة الواقعة في ولاية رينانيا بالاتينا غير البعيدة من الحدود مع لوكسمبورغ، وفق حصيلة جديدة للشرطة.

وبين الضحايا رضيع في شهره التاسع إضافة إلى امرأة في الخامسة والعشرين وشخص سبعيني وآخر في الخامسة والأربعين. ولم تدل الشرطة بمعلومات عن القتيل الخامس.

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