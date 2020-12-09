ارتفاع مخزون الخام الأمريكي 15 مليون برميل خلال أسبوع

المواطن - متابعة

ارتفعت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير ارتفاعًا قويًّا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم.

زاد مخزون الخام 15.2 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر إلى 503.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع انخفاضه 1.4 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

نما استهلاك الخام بمصافي التكرير 424 ألف برميل يوميًّا على مدى الأسبوع. وارتفع معدل استغلال طاقة المصافي 1.7 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين الأمريكية 4.2 مليون برميل إلى 237.9 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز ارتفاعها 2.3 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 5.2 مليون برميل إلى 151.1 مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها 1.4 مليون برميل.

ارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 2.7 مليون برميل يوميًّا، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.

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