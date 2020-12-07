استدرجوه بفتاة وسرقوه بسلاح ناري بلاستيكي!

المواطن - متابعة

لم تمضِ بضع ساعات من عمر علاقة صداقة افتراضية بين أوروبي وفتاة، حتى تحولت إلى كابوس ورعب، وقف خلالها الأوروبي وجهًا لوجه مع الموت، بعدما اكتشف أن صديقته التي ذهب إليها مساءً لاحتساء كوب من القهوة في شقتها، ما هي إلا فخ لاصطياده وسرقته.

وبالبحث في تفاصيل الجريمة التي عرضتها النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية في دبي، تبين أن المجني عليه تواصل مع فتاة عبر برنامج للتعارف، واتفقا على الاجتماع في شقتها، ليحتسيا كوبًا من القهوة، وبوصوله إلى الشقة لم يجد الفتاة التي تعرف إليها، بل وجد وحشًا على هيئة امرأة فتحت له الباب برفقة رجل آخر أشهر في وجهه سلاحًا ناريًّا وهميًّا، ثم سحبه من رقبته إلى داخل الشقة، دون أن يمنحه الوقت أو الفرصة للسؤال عن صديقته الجديدة التي لم تكن سوى عنصر في تشكيل إجرامي يضم زائرتين وموظفًا إلى جانب 3 آخرين، بحسب البيان الإماراتية.

وأفاد المجني عليه النيابة العامة، بأن أفراد التشكيل أشهروا في وجهه مسدسًا اكتشف لاحقًا أنه بلاستيكي، واحتجزوه في غرفة، وفتشوه، واعتدوا عليه، ثم استولوا منه على مبلغ من المال، وبطاقات ائتمانية سلمهم إياها مع طلبهم لكلمات المرور الخاصة بها تحت التهديد والوعيد، غير أن ذكاء المجني عليه قاده إلى إعطاء الجناة أرقام مرور غير صحيحة حتى يخلص نفسه منهم بعدما أصروا عليه بتزويدهم بأرقام المرور مقابل إطلاق سراحه، وتسليمه متعلقاته.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على 3 من التشكيل بينهم صديقة المجني عليه.

شارك الخبر