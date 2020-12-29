استشارية لـ”المواطن”: الأعشاب لا تعتبر من منشطات الحمل

المواطن- محمد داوود - جدة

حذرت استشارية النساء والولادة والعقم الدكتورة زكية حسن، سيدات المجتمع اللواتي يشكين من تأخر الحمل من استخدام الأعشاب بدافع أنها تعد من منشطات الحمل، إذ إن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلًا.

نصائح الجدات والصديقات عن منشطات الحمل

وقالت لـ”المواطن“، للأسف بعض السيدات يتجهن لاستخدام الأعشاب بنصائح الجدات والصديقات، وهذا الأمر يشكل مشكلة كبيرة لأنه لا توجد أي دراسات علمية تشير إلى فائدة أي عشبة في تنشيط المبايض، والصحيح هو العلاج القائم على طب البراهين أي بالأدوية العلاجية.

دراسة ومعرفة المشكلة

ولفتت إلى أن توجه السيدة التي تأخر حملها إلى الطبيبة المعالجة يساعد كثيرًا في دراسة حالتها ومعرفة المشكلة الأساسية، فتأخر حدوث الحمل لا يتوقف فقط على البويضات بل هناك عوامل أخرى يتم معرفتها عبر الأشعة والتحاليل وغير ذلك.

تجنب بعض موانع الحمل

ونصحت الدكتورة زكية، السيدات اللواتي تزوجن حديثًا بتجنب موانع الحمل ومنها الحبوب الدوائية واللولب، لأن ذلك قد يؤثر مستقبلًا على السيدة، وضرورة زيارة الطبيبة لتحديد الوسيلة المناسبة لتأخير الحمل، إذ لوحظ أن كثير من المتزوجات حديثًا لا يرغبن في إنجاب الأطفال مباشرة لأسباب الدراسة والعمل ويفضلن تأخير الحمل.

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