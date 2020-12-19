استشاري نفسي لـ”المواطن”: تفاءلوا بقرب انتهاء كورونا

المواطن - محمد داوود - جدة

نصح استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد ، أفراد المجتمع بتعزيز الشعور بالارتياح وتعزيز الروح بالمعنويات الإيجابية بعد وصول التطعيمات الوقائية وقرب انتهاء الجائحة بعد عام كامل شهدنا فيه العديد من تداعيات كورونا والكثير من الدروس المستفادة ، داعيًا أفراد المجتمع إلى أخذ اللقاح باعتباره من أساسيات مواجهة الفيروس.

الالتزام بالتدابير الاشتراطية

وقال في تصريحات لـ “المواطن”، إن الشعور بالارتياح والاستقرار النفسي لابد أن يقابله الالتزام بالتدابير الصحية، فالمرحلة الراهنة من أهم مراحل القضاء نهائياً على كورونا ، إذ إن التوصل إلى اللقاح يعد في حد ذاته أكبر إنجاز في تاريخ البشرية ، فمع هذه التطعيمات سيتلاشى الفيروس لعدم وجود أي بيئة خصبة له، لذا فأن النصيحة هي عدم التساهل بأي تدابير احترازية.

مؤشر يبث الاطمئنان

واختتم الدكتور الحامد بقوله ” توقع منظمة الصحة العالمية في تصريحها اليوم السبت ، بقرب نهاية جائحة فيروس كوفيد-19، مؤشر يبث الاطمئنان والراحة في نفوس أفراد جميع المجتمعات ، وبإذن الله ستشهد جميع القطاعات التعافي وعودة الحياة بأفضل إشراقة بعد عام كان شاهدًا على تداعيات كورونا.

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