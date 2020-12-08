استشاري يسرد لـ”المواطن” قصة لن ينساها لمريض إيدز

المواطن - محمد داوود - جدة

احتفل المجتمع الدولي بيوم الإيدز العالمي، وسط الدعوة باستمرار التوعية بطرق انتقال المرض وكيفية الوقاية منه، إذ إن المرض ورغم تراجع نسبة الإصابات في العالم إلا أن الحاجة مازالت ضرورية لاستمرار البرامج التوعوية.

قصة مقيم عربي:

وفي هذا الإطار يسرد الدكتور محمد عبدالرحمن حلواني، الأستاذ المشارك بكلية الطب بجامعة الباحة واستشاري مكافحة العدوى، قصة لمريض من إحدى الدول العربية وكان مقيمًا في السعودية، حيث قال في تصريحات إلى “المواطن“: أذكر عند رئاستي لقسم مكافحة العدوى في أحد المستشفيات وكنت مسؤولًا على التحليل التأكيدي لاختبار فيروس نقص المناعة، وكان من ضمن المرضى مريض من أحد الدول العربية في حاجة إلى جراحة عاجلة إثر سقوطه من الدراجة النارية خلال عمله؛ مما أدى إلى إصابته بكسور في الساقين والحوض، وعند عمل التحاليل اللازمة له قبل العملية كانت نتيجة الفحص الأولي إيجابية، عليه تم تحويل أوراقه إلى قسم مكافحة العدوى لاعتماد التحليل التأكيدي.

اكتشاف مصدر العدوى:

وأضاف حلواني: “عند مقابلة المريض وأخذ كامل معلوماته في محاولة لتحديد مصدر العدوى، كانت المفاجأة أن المريض ليس لديه أي مصدر من مصادر العدوى المعروفة كالجنس خارج إطار الزواج (إذ كان متزوجًا ولديه ثلاثة أطفال أصحاء) أو نقل الدم أو استخدام المخدرات، وبعد عدة أسئلة ونقاشات مختلفة اكتشفت أن المصدر الوحيد هو زيارته إلى عيادة أسنان إذ كانت كل زيارة في حدود الساعة لعلاج أعصاب بعض الأسنان والتي كانت في حاجة إلى إزالة، وذلك في إحدى القرى النائية في بلده لثلاث مرات متتالية قبل حضوره إلى العمل في المملكة بعام”.

مصدر اكتساب العدوى:

وتابع: “كانت هذه الزيارات وللأسف هي في الأرجح المصدر لاكتساب العدوى، وبما أن هناك نسبة من المرضى يظل غير معروف سبب اكتسابهم للعدوى، فمن الأفضل أخذ الاحتياطات اللازمة عند اختيار عيادة الأسنان”.

رفع مستوى الوعي:

يُذكر أن اليوم العالمي للإيدز يقام في الأول من ديسمبر من كل عام؛ لرفع مستوى الوعي حول فيروس نقص المناعة البشرية. وهو يوم لإظهار الدعم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، والتعرف على الحقائق، والوقائع الحالية للفيروس حول العالم، وكلمة (إيدز) تعني متلازمة نقص المناعة المكتسب، ويمكن أن تظهر عندما يدمر فيروس نقص المناعة البشري الجهاز المناعي إلى حد أنه لا يصبح قادرًا على محاربة العدوى البسيطة.

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