استشاري ينصح بتجنب التوتر عند مشاهدة مباريات كرة القدم

المواطن - محمد داوود - جدة

يترقب عشاق كرة القدم السعودية مباراة الشباب ضد الاتحاد، التي تنطلق اليوم الجمعة بالجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

دعا استشاري الطب النفسي الدكتور أبو بكر باناعمة، مشجعي كرة القدم بتجنب التوتر عند مشاهدة مباراة الاتحاد والشباب اليوم أو أي لقاء، مبينًا لـ”المواطن“، أن الظروف الحالية بسبب الجائحة أجبرت جميع مشجعي الكرة السعودية بمشاهدة المباريات في المنزل أو في المراكز المخصصة مع مراعاة التدابير الاحترازية لكورونا، وهذا ما يستدعي أن يكون جميع المشجعين على وعي كبير بعدم الخروج عن الأخلاق الرياضية.

نوعان من التوتر للمشجعين:

وتابع قائلًا: “إن بعض الأفراد قد يتوترون بسرعة وهنا يكون التوتر نوعين، إما محمود وهو مرغوب وطبيعي وسببه ترقب نتيجة مباراة الاتحاد والشباب، والنوع الآخر التوتر غير الطبيع،ي وهو ما يتسبب في زيادة هرمون الأدرينالين، ويفرزه الجسم عند الشعور بالتوتر الزائد والنرفزة وقد يصاحبه زيادة ضربات القلب وضغط الدم وخصوصًا مرضى السكري.

نصيحة مهمة قبل مشاهدة مباراة الشباب والاتحاد:

وأكد في ختام تصريحه، أن هرمون الأدرينالين مسؤول عن ردود الفعل الفورية عندما يشعر الفرد بالتوتر، إذ يتم إنتاج هذا الهرمون في الغدد الكظرية بعد أن يرسل الدماغ رسالة مفادها أن الفرد يواجه ضغطًا مجهدًا، لذا ينصح الجميع بتجنب الانفعال؛ حتى لا يؤثر ذلك على صحة الجسم وينعكس على الحالة النفسية، وتعزيز النفس بالروح الرياضية لأن المباراة في الأخير غالب ومغلوب.

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