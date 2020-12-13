استطلاع رأي: الشعب الأمريكي يعتقد أن ترامب أسوأ رئيس في تاريخ بلادهم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

أظهر استطلاع للرأي أن 42 في المائة من الناخبين المسجلين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتم ذكره كأسوأ رؤساء أمريكا على الإطلاق- حيث يقول أكثر من نصف هؤلاء الناخبين: إنهم لا يعتقدون أن الانتخابات تم سرقتها كما قال الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة.

ترامب الأسوأ:

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، من بين 1007 مستجيبين، وجد استطلاع فوكس نيوز أن 22 في المائة فقط يعتقدون أن ترامب سيتم ذكره كواحد من أعظم الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.

كما أظهر أن 54 في المائة من الناخبين المسجلين لديهم وجهة نظر غير مواتية عن ترامب؛ لأنه لم يتبقَّ سوى أكثر من شهر بقليل قبل أن يؤدي جو بايدن اليمين.

ويعتقد 55 في المائة أن البلاد الآن أسوأ حالًا مما كانت عليه قبل أربع سنوات.

سرقة وتزوير الانتخابات:

يأتي الاستطلاع الذي تم إجراؤه في الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر في الوقت الذي يواصل فيه ترامب التحدث عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية ، مدعيًا على موقع تويتر صباح الأحد أنها كانت “أكثر الانتخابات فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة!”.

ويواصل الجمهوريون وحملة الرئيس الأمريكي شن معارك قانونية على الصعيدين الإقليمي والوطني لقلب فوز بايدن فيما يروج ترامب لتزوير الانتخابات، ويقول: إنه تم سرقتها.

ونزل الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لترامب إلى واشنطن العاصمة يوم أمس السبت مرة أخرى للمطالبة بوقف سرقة الانتخابات، ويقول 56 في المائة: إن جهود ترامب لإلغاء الانتخابات أضعفت الديمقراطية.

وهناك بالفعل محادثات حول أن ترامب سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، لكن 57 في المائة يقولون إنهم لا يريدون أن يحدث ذلك.

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