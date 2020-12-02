استعادة أكثر من مليون متر مربع من أراضي الدولة في تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

بتوجيه ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أزالت لجان مراقبة وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية بإمارة المنطقة وبمشاركة فريق عمل الأمانة ما مجموعه (1.172.988م2) (مليونًا ومائة واثنتان وسبعون ألفًا وتسعمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا) من المساحات المتعدى عليها واستعادتها لأملاك الدولة.

وبين المتحدث الرسمي بإمارة منطقة تبوك علي القحطاني بأن تنفيذ إزالة التعديات خلال المدة الماضية جاءت على النحو التالي:

– تعديات على مخطط سكني بمساحة (450.000م2).

– تعدي على مخطط زراعي بمساحة (500.000م2).

– التعدي على حرم وادي أبو نشيفة بمساحة (222.988م2).

ويبين القحطاني أن لجان التعديات بالمنطقة تقوم بشكل متواصل بمراقبة وإزالة التعديات وفق التوجيهات والأوامر السامية الكريمة وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

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