استهداف شركة للنفط في ليبيا بسيارات مفخخة

المواطن - متابعة

استهدفت سيارة مفخخة، مساء أمس الأربعاء، إحدى الشركات النفطية الوطنية في ليبيا، وفقًا لخبر عاجل نشرته العربية.

وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الليبية، مصطفى صنع الله، قال: إنه تم الاحتفاظ بأموال مبيعات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا، مضيفًا أن العاملين في القطاع النفطي يبذلون جهودًا لاستخراج وبيع النفط، وشدد على ضرورة أن يقدم المصرف المركزي، كشفًا حول استخدام وآلية صرف إيراداته.

وأعلنت مؤسسة النفط الليبية أنها لن تستأنف تحويل عائدات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي إلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا، وإلى أن يتحلى البنك بالشفافية بشأن كيفية توزيع إيرادات النفط في السنوات الماضية.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إلى أنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.

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