اعتراض نصراوي على تغريم السويكت واستشهاد بواقعة رئيس الهلال

المواطن - محمد سمعه

اعترضت فئات كبيرة من جماهير نادي النصر على العقوبة التي وُقعت على صفوان السويكت رئيس النادي؛ بسبب الكمامة، مستشهدين بواقعة سابقة لرئيس الهلال فهد بن نافل مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز ولم يرتدِ فيها الكمامة ولم يُعاقب.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قامت بتغريم رئيس النصر 1000 ريال؛ وذلك بسبب عدم ارتدائه الكمامة في مباراة النصر وضمك يوم السبت الماضي بالجولة العاشرة من دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

النصراويون يتحدثون عن واقعة رئيس الهلال:

وأكد جمهور النصر أن السويكت استعان بالشماغ بدلًا من الكمامة في المباراة بحسب ما ذكرته وزارة الصحة، مضيفين أن فهد بن نافل كان متواجدًا بجانب جوميز ولم يرتدِ الكمامة في إحدى مباريات الهلال بعد العودة من توقف النشاط الرياضي في موسم 2019/ 2020 ولم يُعاقب هو أو جوميز.

وأشارت لجنة الانضباط إلى أن صفوان السويكت امتنع عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه خلال مباراة النصر ضد ضمك، وذلك وفقًا لتقرير المراقب الصحي الوارد للجنة، وتم إلزامه بدفع ألف ريال في قرار غير قابل للاستئناف.

الانضباط تُغرم مسؤولي ضمك والعين:

كما تم تغريم مسؤول في نادي ضمك، حسن الشهراني، ومسؤول في نادي العين، توماس ستارتوس مبلغ ألف ريال لكل منهما؛ نظرًا لامتناعهما عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك وفقًا لتقرير مراقبي المباريات.

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