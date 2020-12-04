اعتراف مثير من المريسل عن “مكاتب الهلال” يثير الجدل

المواطن - محمد سمعه

أثار الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، الجدل وذلك بعد أن تحدث عن ما يُسمي بـ”مكاتب الهلال”، واصفًا سر استمرار الزعيم في تحقيق الانتصارات خلال الفترة الأخيرة.

عبدالعزيز المريسل: الهلال ثابت والباقي متحركين

سوالف رياضية … pic.twitter.com/Re4UagUCmB — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 4, 2020

وقال المريسل خلال حديثه لـ برنامج “سوالف رياضية” المذاع على قناة 24 الرياضية: “الزعيم ثابت وباقي الأندية متغيرة، دائمًا ما يحفز نفسه لتحقيق البطولات، والهلال قوي خارج الملعب وداخل الملعب أيضًا، بسبب مكاتبه”.

كلمة “مكاتب الهلال” تُثير الجدل والمريسل يوضح قصده:

وأضاف المريسل: “سأوضح كلمة مكاتب والمقصود بها هو دعم مسؤولين كبار للفريق من خلال المال والاستشارات الفنية والإدارية”.

وتابع المريسل: “رغم أن الأزرق لم يتوج بالدوري في مرات سابقة لكنه كان ينافس بكل قوة في كل موسم بسبب دعم المكاتب له”.

سبب تواجد كويلار في العيادة الطبية:

وفي وقت سابق، كشف نادي الهلال، اليوم الجمعة، سبب تواجد لاعبه الكولومبي جوستافو كويلار في العيادة الطبية، وذلك خلال تدريبات الفريق الكروي الأول اليوم بعد الانتصار أمس الخميس على الفتح بثلاثية نظيفة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الأزرق في بيانه أن تواجد كويلار في العيادة الطبية جاء بسبب شعوره بـ آلام في عضلة الساق، كما شارك الإيطالي سيباستيان جيوفنكو في المناورة الفنية التي أُقيمت اليوم تحت إشراف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

شارك الخبر