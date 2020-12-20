اعتراف مثير من لجنة الحكام بشأن أحداث مباراة النصر والرائد تحكيميًا

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير صحفية عن أن لجنة الحكام اعترفت بوجود خطأ تحكيمي أثر على نتيجة مباراة النصر والرائد، وذلك ضمن منافسات دور ثمن النهائي في بطولة كأس الملك.

نتيجة مباراة النصر والرائد

وكان النصر هزم فريق الرائد يوم الأربعاء الماضي بثنائية دون رد ليصعد إلى دور الثمانية في البطولة.

وقال السويسري مانويل نافارو مدير دائرة التحكيم بلجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم إنه تُوجد ركلة جزاء صحيحة للرائد في مباراة النصر، مضيفًا أن هذا القرار كان سيغير من نتيجة المباراة وفقًا لـ صحيفة “الرياضية”.

وفي نفس السياق، قال نافارو إن حكم مباراة الهلال والفتح كان ممتازًا باحتساب خطأ لفريق الفتح الذي جاء منه الهدف الأول من ركلة حرة مباشرة نفذها اللاعب المغربي مراد باتنة.

بيان حول الأخطاء التحكيمية بعد مباراة النصر والرائد

وقبل حديث مانويل نافارو، أصدر الرائد، بيانًا استنكر فيه الأخطاء التحكيمية التي أثرت سلبًا على الفريق الكروي الأول، وذلك بعد توديع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد نادي النصر.

وجاء نص بيان النادي كالتالي: “مع انطلاقة الموسم الرياضي الجديد، وإيمانًا من إدارة النادي على أهمية دعم الحكم السعودي وتحقيق النجاح في مشروعه تطوير الحكام السعوديين في الدوري وغيره، لذا قامت إدارة النادي بتجاوز بعض الأخطاء غير المؤثرة التي تُرتكب في بعض المباريات لكي يواكب الحكم السعودي هذا التطور والدعم لهم في الدوري الذي يحمل اسم غالي علينا سمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، وكذلك بطولة كأس والدنا خادم الحرمين الشريفين”.

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