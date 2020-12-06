اعراض مرض كرون عند الاطفال

يريد بعض الأشخاص التعرف بشكل دقيق على اعراض مرض كرون عند الاطفال واسباب الإصابة به حيث أنه يعتبر من الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي وتؤدي إلى الكثير من المضاعفات الصحية.

اعراض مرض كرون عند الاطفال

تتنوع اعراض مرض كرون عند الأطفال ما بين أعراض بسيطة إلى أعراض حادة قد تظهر تدريجيًا على المريض وفي وقت قصير دون أي مؤشرات ولذلك سنوضح لكي من خلال موقع المواطن اهمها:

فقد في الشهية

يمكن أن يؤدي مرض كورون إلى ألم في البطن متكرر مما يؤثر بشكل كبير أيضًا على الطفل ويجعله لا يتقبل تناول الطعام كما كان في السابق بالإضافة إلى تأثيره على الطفل في امتصاص الغذاء من الطعام.

فقدان الوزن

يمكن أن يتبع فقدان الشهية نتيجة للإصابة بمرض كرون لدى الطفل الإصابة أيضًا بفقدان في معدل الوزن والذي يمكن أن يحدث أيضًا نتيجة لقلة تناول الطعام.

الإصابة بقرحات

يمكن أن يبدأ مرض كورون بإصابات بسيطة في الأمعاء قد تتحول إلى تقرحات وجروح كبيرة وعميقة بالإضافة إلى تقرحات في منطقة الفم تكون شبيهه جدًا بالفطريات التي تظهر على الفم.

ظهور دم في البراز

عندما يتحرك الطعام عبر الأمعاء فإنه قد يتخلف عنه نزيف في المناطق الملتهبة من الأمعاء مما يؤدي إلى الإصابة بنزيف في الأمعاء وقد يظهر ذلك عند التبرز وقد تكون عبارة عن نقاط من الدم باللون الأحمر الفاتح وفي بعض الأحيان يكون الدم غير مرئي مع البراز.

الشعور بعدم الراحة

في الحالات المتوسطة من الإصابة بداء كرون يمكن أن يشعر المريض بعد الراحة قد يصل إلى خفيف إلى متوسط ولكن إذا زادت حدة المرض فسوف تزيد معها حالة المريض سوءً ومن الممكن أن يصاب أيضًا بالغثيان والقيء.

تشنجات وألم في منطقة البطن

من الممكن أن ينتفخ الجدار المعوي نتيجة الالتهابات واالجروح التي تصيب الأمعاء من الداخل ويمكن أن تتكون أيضًا ندوب وهذا قد يؤثر بشكل سلبي على الأمعاء وحركتها مما يؤدي الشعور بألم وتشنجات متكررة في منطقة البطن.

الإصابة بإسهال

إن الالتهاب الذي ينشأ عن داء كرون يساعد على تحفيز الخلايا بالمناطق المصابة بجدران الأمعاء على إفراز قدر عالي من الأملاح والسوائل والأمعاء تكون غير قادرة على امتصاص السوائل المتراكمة كاملة مما يسبب الإصابة بإسهال.

إضافة إلى ذلك فإن التشنجات المعوية الشديدة تؤدي غلى ليونة البراز. وفي حالة الإصابة بمرض كرون فإن التبرز معدله يزيد كثيرًا ليصل إلى أكثر من 12 مرة يوميا مما يؤثر على صحة المريض بشكل سلبي.

الإصابة بنواسير وخراج

يمكن أن يؤدي الالتهاب الأمعاء الذي ينتج من داء كرون إلى انتشار العدوى والتهاب الأعضاء الداخلية الأخرى مثل المثانة وعنق الرحم مما يؤدي إلى الإصابة بناسور أو خراج ويمكن ان يخرج الناسور عبر الجلد وقد تنتشر النواسير في منطقة فتحة الشرج وهو ما يعرف باسم ناسور العجان.

إضافة إلى هذا الأمر فغن الطفل المريض بكرون من الممكن أن يشعر ببعض الأعراض الأخرى مثل التعب والإعياء المستمر والشعور بالحمى والتهاب المفاصل أو الإصابة بمشاكل في الجلد أو التهاب بالكبد والتهاب في العينين.

وإن كانت إصابة الطفل بمرض كرون حادة فإنه قد يعاني من بعض الأعراض الأخطر مثل تأخر في النمو العام بالإضافة إلى بعض المشاكل في التطور الجنسي وقد تكون الأعراض بسيطة في بعض الأحيان أو مستمرة ومتكررة كالشعور بألم البطن المتكرر أو الإسهال أو ارتفاع درجة الحرارة وغيرها.

متى يجب عليك زيارة الطبيب

يجب عليك التوجه إلى الطبيب إن ظهرت لديك بعض التغيرات في الأمعاء وإن كان لديك أعراض أخرى غير مرغوبة مثل:

الشعور بألام في منطقة البطن.

فقدان في الوزن دون أي سبب معلوم.

الشعور بنوبات متكررة من الإسهال والتي لا يؤثر معها تناول أي ادوية طبية.

إن كان لديك حمى غير معروفة السبب مستمرة لأكثر من 48 ساعة.

وجود دم عند التبرز.

أسباب الإصابة بمرض كرون

في الحقيقة أن السبب الرئيسي أو الأساسي للإصابة بمرض كرون لن يتم اكتشافه غلى يومنا هذا ولكن هناك بعض الأمور التي يمكن أن يكون لها دور هام في الإصابة بمرض كرون ومنها:

الوراثة

يمكن أن تؤثر الجينات الوراثية لبعض الفراد في إصابتهم بمرض كرون حيث أن هناك بعض المرضى المصابون بكرون الذين يوجد لهم حالات إصابة في عائلتهم مما يعتبر دلالة على دور الوراثة في الإصابة بهذا المرض.

الجهاز المناعي

يمكن أن يهاجم الجهاز الهضمي فيروس أو بكتيريا ضارة مما يؤدي غلى محاربة الجهاز المناعي لها ولكن أثناء الاستجابة المناعية من الجهاز المناعي فإنه قد يهاجم أيضًا بعض خلايا المعدة والأمعاء مما يؤدي إلى ظهور أعراض مرض كرون.

عوامل الخطر

مرض كرون من الأمراض التي يمكن ان تصيب أي شخص سواء نساء أو رجال ولكن قد تكون هناك بعض العوامل المؤثرة في الإصابة ومنها:

يمكن أن يزيد خطر الإصابة بكرون في الأشخاص الذين يتواجد لديهم تاريخ عائلي للإصابة بناء على شدة القرابة بين الأشخاص.

الأصول العرقية لها دور ايضصا في الإصابة بمرض كورون فقد تكون الإصابة أعلى عند الأشخاص الذين يكونوا من أصول بيضاء.

يمكن أن يظهر مرض كرون على الأشخاص في أي عمر ولكن الإصابة يتم تشخيصها واكتشافها في سن ما بين 20 وحتى 30 عام.

تناول الأغذية المصنعة الغير صحية يلعب دور هام في رفع معدل الإصابة بمرض كرون.

الأشخاص المدخنون يكونوا أكثر عرضة للإصابة بمرض كرون مقارنة بغيرهم.

أثبتت بعض الدراسات أن تناول بعض الأدوية الطبية مثل دواء إيسوتريتينوين وبين الإصابة بالتهابات الأمعاء التقرحية.

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