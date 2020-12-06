افضل الاماكن في ماليزيا

يبحث الكثير عن افضل الاماكن في ماليزيا، حيث أن ماليزيا من الدول التي تمتلك عدد كبير من المدن السياحية والسبب في هذا الأمر يرجع إلى المناخ المعتدل الذي تتميز به.

نبذة عن ماليزيا

تكون ماليزيا واحدة من الدول الاتحادية وملكيتها دستورية، وتكون عاصمة ماليزيا هي مدينة كوالالمبور والجدير بالذكر أن ماليزيا تعرف بالسياحة وهذا يكون للمناخ الذي تتمتع به وعدد كبير من الأماكن التي تحتوي على أجمل المناظر الطبيعية التي تجذب الكثير من جميع أنحاء العالم.

اليوم يأخذنا موقع المواطن في رحلة سياحية جذابة وفريدة من نوعها من خلال هذا المقال الممتع حول جنوب شرق آسيا تحديدًا في ماليزيا، فإن هذا المقال يكون دليلك السياحي إذا رغبت الذهاب إلى ماليزيا وزيارة افضل الاماكن في ماليزيا، تابعونا حتى النهاية لمعرفة كل ما هو جديد.

أين تقع ماليزيا

تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا وهي تتكون من ثلاثة عشر ولاية، كما أنها تضم حوالي ثلاثة أقسام وكل قسم يكون إقليم اتحادي، أما عن مقر الحكومة الاتحادية فهو يكون في ولاية بوتراجايا وتكون ماليزيا واقعة بالقرب من خط الاستواء وهذا يجعل مناخها مداري وهذا يكون السبب في الجذب السياحي.

السياحة في ماليزيا

ماليزيا من الدول التي تمكنت من عمل نهضة اقتصادية في فترة زمنية قصيرة وفي الحقيقة يكون السبب وراء هذه النهضة هي السياحة إلى الأماكن التي تشتهر بها ماليزيا، وهذا بسبب التنوع الذي تملكه في المعالم السياحية بين الكلاسيكي والعصري، كما أنها تضم معالم سياحية تاريخية وثقافية وبهذا تحصل على إعجاب جميع الأذواق.

أشهر أماكن سياحية في ماليزيا

جزيرة بانكور

تعد مدينة بانكور من أهم مصادر الجذب السياحي في ماليزيا حيث أنها تحتوي على الكثير من النشاطات السياحية التي يتمتع الوافدين بممارستها، والجدير بالذكر أنها تضم قرابة الأربعين عبارة يتمكن الزوار من رؤية عملية الصيد الممتعة، كما أن مدينة بانكور تجمع عدد من النشاطات والألعاب المائية مثل الغطس وركوب الأمواج وصيد الأسماك.

جزيرة كوالالمبور

تكون كوالالمبور عاصمة ماليزيا وهي تكون واحدة من افضل الاماكن في ماليزيا واجمل الاماكن السياحية، حيث أنها تتمتع بقدر عالي من الثقافة واقتصاد لذا تعتبر من أهم مدن ماليزيا، ويحرص الكثير على زيارتها لأنها تحتوي على الكثير من المولات والمحلات التجارية التي توفر للسائح متعة التسوق.

جزيرة تيومان

هل سبق لك وذهبت إلى جزيرة تيومان الساحرة التي تقع في ماليزيا فهي تكون من افضل الاماكن في ماليزيا وتكون مناسبة لقضاء العطلة الأسبوعية لجميع أفراد الاسرة، حيث يوجد بها ملايين الشعاب المرجانية في شواطئها ذات الرمال الناعمة والمياه الصافية التي توفر الجو الممتع والمناظر الخلابة التي تأخذك إلى عالم مفعم بالاسترخاء والراحة.

جزيرة ملاكا أو ملقا

تكون تلك الجزيرة واحدة من أهم الأماكن السياحية التاريخية وهذا حسب التقرير الذي وضعته منظمة اليونسكو، ولا تقتصر على هذا الأمر فقط بل إنها تضم الأسواق الشعبية وتوفر للوافدين إطلالة متميزة على مضيق يمر منه نهر ملاكا ويتمكن الزوار من خوض تجربة السير فيه بالقوارب بين الأحياء في جزيرة ملقا.

جزيرة كوتا كينابالو

إذا كنت تنوي السفر إلى ماليزيا فيجب أن تمر على جزيرة كوتا كينابالو الساحرة التي تضم عدد كبير من الغابات التي تكسوها النباتات الكثيفة، كما أنها تكون مكتظة بالجبال والشواطئ البحرية وأيضًا الحدائق ذات النباتات النادرة والتي لا تشاهدها إلا من خلال زيارة كوتا كينابالو الساحرة.

في الحقيقة من أهم عوامل الجذب السياحي في ماليزيا تلك الجزيرة التي تتميز مياهها بدرجة عالية من الصفاء والنقاء وهي التي تشجع جميع الزوار الخوض في تجربة ركوب الأمواج والسباحة وأيضًا الغوص فإنها تقدم للزوار جميع الرياضات المائية، وبالإضافة إلى كل ما سبق فهي تضم معالم سياحية تاريخية وثقافية.

جزيرة لينكاوي

يذكر الكثير أن لينكاوي تكون من أجمل الجزر التي تضمها ماليزيا ويشير الكثي عند زيارتها إلى انها من افضل الاماكن في ماليزيا وتكون من أنسب الأماكن لقضاء عطلة الزواج حيث أنها تتميز بالكثير من الأماكن التي توفر المتعة من خلال الشواطئ وممارسة الرياضات المائية وأيضًا تضم الغابات الاستوائية التي تضم مجموعة فريدة من النباتات النادرة.

جزيرة باهانج

أهم ما يميز باهانج هي الطبيعة الجغرافية الخلابة وهذا يتمثل في الشواطئ التي تضم فيها أجمل الشعب المرجانية ذات الألوان المبهجة والرائعة وأنقى مياه شواطئ على مستوى العالم، أما عن المسطحات الخضراء فهي تضم حدائق متنوعة وتمتلك مرتفعات خضراء تنمو على سطحها أجود أنواع الشاي في العالم.

بالإضافة إلى كل هذا فإن جزيرة باهانج يوجد بها شلالات ساحرة يحرص الكثير من زوار تلك الجزيرة الذهاب لمشاهدتها والتمتع بمنظر المياه الجذاب وهي تسقط من الشلالات، وتوفر تلك الجزيرة قرابة الثلاثة عشر بحيرة ذات مياه عذبة خلابة.

جزيرة بينانج

تكون جزيرة بينانج من أجمل الاماكن في ماليزيا ويصفها جميع زوارها بلؤلؤة الشرق وهذا يعود إلى التجميعة السياحية لعدة مزارات سياحية فهي تحتوي على المساجد والمعابد والحدائق الواسعة وتضم مجموعة متنوعة من المتنزهات ويوجد بها ناطحات السحاب التي يسعد الجميع بمشاهدتها، كما أنها تضم مدينة الفن التي تعد موطن الإبداع والفن.

جزيرة بوتراجايا

تكون بوتراجايا من المدن الصغيرة وعلى الرغم من هذا تكون افضل الاماكن في ماليزيا والسبب في هذا أنها تحتوي على أكبر مركز تسوق وهذا على المستوى المحلي، هذا يجذب آلاف الوافدين إلى ماليزيا، والجدير بالذكر أنها المقر الحكومية الاتحادية.

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