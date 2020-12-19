اكتشاف حقول الأرز الأقدم في العالم بالصين

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه تم اكتشاف أقدم حقول للأرز في العالم بالصين، ويقول الخبراء: إن تلك الحقول كانت تزرع الأرز منذ أكثر من 6000 عام.

وتم العثور على الحقول القديمة المزخرفة في مدينة يوياو بمقاطعة تشجيانغ بشرق الصين، ويقال: إنها تغطي حوالي 222 فدانًا.

اكتشاف ضخم:

وقال علماء الآثار: إن حقول الأرز كانت لها أشكال مختلفة عبر ثلاث فترات ما قبل التاريخ امتدت لحوالي 2000 عام، ويعود أقدمها إلى حوالي 4300 قبل الميلاد.

قبل الاكتشاف الأخير، كان الخبراء قالوا: إن الحقول الأولى كانت موجودة منذ حوالي 3000 عام.

وأظهرت النتائج أن البشر الأوائل تناولوا طعامًا مختلفًا من الأرز، بدلًا من الصنفين المستأنسين، الجابونيكا والإنديكا، التي يتم استهلاكها اليوم.

وتم الإعلان عن أحدث الاكتشافات من قبل معهد مقاطعة تشجيانغ للآثار الثقافية وعلم الآثار ومعهد نينغبو لبحوث إدارة التراث الثقافي، وفقًا لتقارير قناة سي جي تي في الصينية.

وكانت الحقول القديمة موجودة خارج موقع هيمودو، والتي كشفت عن قطع أثرية لثقافة العصر الحجري الحديث التي ازدهرت في الصين من 5500 قبل الميلاد إلى 3300 قبل الميلاد.

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