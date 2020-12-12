اكتشاف كوكب جديد على بعد 336 سنة ضوئية

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن كوكب شبيه بالمشترى، والذي يدور حول نجمين على بعد 336 سنة ضوئية، يمكن أن يكون الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية.

الكوكب الذي يسمى HD106906 b، الذي تبلغ كتلته حوالي 11 ضعف كتلة كوكب المشترى، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية، ويقع على بعد 738 وحدة فلكية هائلة، وبفضل بيانات تلسكوب هابل، وجد باحثون أمريكيون هذا الكوكب يمكن أن يكون الكوكب التاسع في المجموعة الشمسية.

الكوكب التاسع:

وتعد دراستهم الجديدة لـ HD106906 b هي المرة الأولى التي يتمكن فيها علماء الفلك من قياس حركة كوكب ضخم يشبه المشترى يدور بعيدًا جدًّا عن النجوم المضيفة وقرص الحطام المرئي.

وقال عضو الفريق بول كالاس: “يبدو الأمر كما لو أن لدينا آلة زمنية لنظامنا الشمسي تعود إلى 4.6 مليار سنة لنرى ما قد يحدث عندما كان نظامنا الشمسي الصغير نشطًا ديناميكيًّا وكان كل شيء يدور حوله ويعاد تنظيمه”.

وتم اكتشاف HD106906 b في عام 2013 باستخدام تلسكوبات ماجلان في مرصد لاس كامباناس في صحراء أتاكاما في تشيلي، ومع ذلك، في ذلك الوقت، لم يكن علماء الفلك يعرفون شيئًا عن مدار كوكب خارج المجموعة الشمسية غير المعتاد.

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