الآسيوية 2030.. السماح بدخول ممثل لغرفة التحكم بالتصويت

المواطن - مروة نبيل

استجاب المجلس الأولمبي الآسيوي لطلب الوفد السعودي، وسمح بدخول ممثل إلى غرفة التحكم بالتصويت على المدينة المستضيفة لمنافسات دورة الألعاب الآسيوية 2030.

التصويت على المدينة المستضيفة لـ الآسيوية 2030

وأشار حساب العربية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن المجلس الأولمبي وافق على طلب الوفد السعودي، من أجل التأكد من سلامة عملية التصويت بعد ظهور روابط لصفحات مشبوهة.

وكان الوفد السعودي قد طالب بوقف التصويت رسميًا بعد ظهور لقطات في شاشة العرض الخاصة بالتصويت تظهر إمكانية تعرض عملية التصويت للتلاعب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويُقام اليوم اجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي، ويتم التصويت لاختيار المدينة المستضيفة للدورة إلكترونيًا، حيث يتواجد في الاجتماع المقام في مسقط 32 لجنة، و13 لجنة أولمبية تُشارك عبر الاتصال المرئي.

الرياض والدوحة يتنافسان

وكان المجلس الأولمبي الآسيوي قد أعلن في بيان رسمي أن الرياض والدوحة تقدما رسميًّا لاستضافة النسخة الـ21 من الألعاب الآسيوية، وذلك قبل المهلة المحددة في 23 من شهر إبريل الماضي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن تستضيف مدينة هانغتشو الصينية الألعاب الآسيوية 2022، فيما تقام النسخة التالية في مدينة ناجويا ومقاطعة إيتشي في اليابان عام 2026.

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