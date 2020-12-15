الآسيوي يحسم الجدل ويكشف طرفي نهائي دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

حسم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الجدل حول طرفي نهائي دوري أبطال آسيا 2020، وذلك بعد تردد أنباء عن تأجيل المباراة النهائية لقبول احتجاج النصر ضد فريق بيرسبوليس الإيراني.

وكشف الحساب الرسمي للبطولة الآسيوية عبر “تويتر” أن طرفي نهائي دوري الأبطال سيكونان بيرسبوليس الإيراني وفريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، حيث تُقام المباراة يوم السبت المقبل 19 ديسمبر على ملعب الجنوب في قطر.

ماذا قال المريسل عن نهائي دوري أبطال آسيا ؟

وكان الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، فجر مفاجأة عن البطولة الآسيوية بعد احتجاج نادي النصر، حيث قال قبل إعلان الاتحاد الآسيوي: “وصل لـ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والنادي الإيراني طلب رد عاجل خلال 48 ساعة من محكمة (كاس) بخصوص تأجيل المباراة النهائية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل 19 ديسمبر، بعد تقديم النصر أدلة جديدة تُثبت مخالفة بيرسبوليس وعدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة”.

أولسان يضرب موعدًا مع فريق بيرسبوليس:

وكان نادي أولسان صعد إلى النهائي أول أمس الأحد، وذلك بعد الفوز على نادي فيسيل كوبي الياباني بنتيجة هدفين لهدف في دور الـ4.

يذكر أن النصر كان خسر بطاقة الصعود لنهائي دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح ضد فريق بيرسبوليس في شهر أكتوبر الماضي.

شارك الخبر