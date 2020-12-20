الآسيوي يستعرض إنجازات الأسطورة ماجد عبدالله

المواطن - مروة نبيل

استعرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأحد، أبرز إنجازات الأسطورة ماجد عبدالله بعد مسيرة رائعة من التألق مع النصر والمنتخب السعودي.

الآسيوي يُشيد بإنجازات ماجد عبدالله:

وكتب حساب كأس آسيا الرسمي على “تويتر”: “قاد الأخضر للفوز بلقبي كأس آسيا في 1984 و1988، الهداف التاريخي للمنتخب السعودي وساهم بإنجازات النصر الآسيوية، في ذكرى أسبوع الثلاثية الآسيوية، نستعرض المسيرة المميزة لجوهرة العرب ماجد عبدالله”.

وقال الآسيوي: “ربما لن تجد الكثير من العناء عند البحث عن واحد من أشهر نجوم كرة القدم في قارة آسيا وهو السعودي ماجد عبدالله، حيث التاريخ الكبير والأسطوري للنجم الخالد في الذاكرة عبر مسيرته المظفرة التي جعلته يتبوأ مكانة بارزة بين عظماء اللعبة”.

وتابع: “بدأت موهبة ماجد عبدالله منذ نعومة أظفاره، لكن قبل ذلك نستذكر تاريخ ميلاده حيث مدينة جدة في الأول من نوفمبر من العام 1959، ليبدأ حياته ضمن الفئات العمرية في النصر منتصف السبعينات وتحديدًا عام 1975، ومعه عرف طعم الألقاب والبطولات من الصغر قبل أن تنفجر أسارير موهبته ويفرض نفسه كأبرز اللاعبين القادمين بقوة”.

الأسطورة مع النصر:

وأضاف: “كثيرة هي الألقاب الجماعية التي حققها ماجد مع النصر الذي عاشت جماهيره أسعد أيامها في حقبة الأسطورة الحية الذي سجل معه 260 هدفًا طوال مشواره الكروي كأحد أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع الفريق”.

وأردف: “التتويج الأول لماجد مع النصر في مسابقة الدوري السعودي كان في العام 1980 لتبدأ بعد ذلك رحلة مليئة بالألقاب والإنجازات هيمن فيها العالمي على المشهد من خلال الكثير من البطولات التي حققها في تلك الحقبة التي لا تُنسى في تاريخ الفريق”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “فاز الأسطورة مع النصر بلقب الدوري (4) مرات، ومثلها في بطولة كأس الملك، وبطولة الأندية الخليجية مرتين وغيرها الكثير من البطولات المحلية الأخرى التي كانت بصمة الجوهرة حاضرة في جميع المحافل تلك”.

واستكمل الآسيوي تقريره: “لكن الحدث الأبرز مع فريقه تجسد في الثاني عشر من شهر إبريل 1998 حينما قاده إلى الفوز بلقب كأس الكؤوس الآسيوية برفقة الكثير من النجوم البارزين على رأسهم الأسطورة البلغارية خريستو ستويشكوف الذي سجل هدف المباراة النهائية الوحيد في شباك سوون سامسونج الكوري الجنوبي”.

وتابع: “مع النصر أحرز ماجد عبدالله لقب هداف الدوري السعودي 6 مرات، وهداف بطولة كأس الملك 4 مرات وهداف كأس ولي العهد مرة واحدة، وبطولة مجلس التعاون للأندية الخليجية مرتين”.

رحلة من التألق مع الأخضر:

ولم يكتفِ ماجد عبدالله بصناعة التاريخ مع النصر، بل كان مشواره مع منتخب بلاده رائعًا للغاية حينما لعب دورًا بارزًا معه بالفوز بلقب كأس آسيا مرتين عامي 1984 و1988 وقاده أيضًا للوصول إلى كأس العالم عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأت نواة بطل جديد لقارة آسيا تتشكل في التصفيات عام 1983 التي سجل فيها ماجد عبدالله للمنتخب السعودي 8 أهداف، ليتأهل بذلك الأخضر إلى النهائيات ثم الفوز باللقب الأول في تاريخه، حيث وقع “الأسطورة” على أول وآخر أهداف المنتخب في البطولة أمام كل من كوريا الجنوبية والصين في النهائي.

وفرض المنتخب السعودي حضوره القاري بقوة في الثمانينات، وأكد ذلك في النسخة التالية من كأس آسيا عام 1988 والتي نجح فيها ماجد عبدالله ورفاقه بالحفاظ على اللقب بعد أن قدموا مستويات كبيرة وكان الأسطورة صاحب هدف التأهل إلى النهائي على حساب المنتخب الإيراني.

على مستوى كأس العالم، يحظى ماجد بشرف أول لاعب يحمل شارة القيادة في تاريخ مشاركات السعودية في المونديال على الرغم من أن مشاركته في نسخة العام 1994 جاءت بعد سلسلة من الإصابات التي تعرض لها وأثرت على دقائق لعبه لتكون المواجهة الأخيرة أمام بلجيكا في الدور الأول آخر عهد اللاعب بقميص الأخضر.

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