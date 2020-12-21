الآسيوي يستعيد ذكرى فوز الأخضر بنسخة 1996

المواطن - مروة نبيل

استعاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ذكرى تتويج الأخضر باللقب الثالث في تاريخ نهائيات بطولة كأس آسيا، عندما توج بالنسخة التي أُقيمت في الإمارات عام 1996.

الآسيوي يستعيد ذكرى تتويج منتخب السعودية:

وتحدث الاتحاد الآسيوي في تقرير عبر موقعه الرسمي قائلًا: “وكان منتخب السعودية توج بلقب البطولة مرتين على التوالي عامي 1984 و1988، ولكنه خسر في المباراة النهائية من نسخة عام 1992 في اليابان”.

ودخل الأخضر نهائيات عام 1996 بحالة جيدة، بعدما شارك في كأس العالم 1994 ونجح في العبور إلى دور الـ16، وشكلت هذه النسخة نقلة نوعية في تاريخ البطولة منذ انطلاقتها الأولى عام 1956، حيث ارتفع عدد المنتخبات المشاركة من 8 إلى 12، وانتشرت بشكل كبير من ناحية ساعات البث التلفزيوني والنقل في عدد كبير من الدول.

مشوار الأخضر في نسخة 1996:

واستعرض الآسيوي مشوار الأخضر في كأس آسيا نسخة عام 1996، قائلًا: “كان مشوار منتخب السعودية متقلبًا خلال الدور الأول ضمن المجموعة الثانية، حيث فاز في المباراة الأولى بنتيجة 6/ 0 على تايلاند، ثم تغلب على العراق في المباراة الثانية بنتيجة 1/ 0”.

وتابع: “ولكن في الجولة الثالثة والأخيرة خسر المنتخب السعودي أمام إيران، لتتصدر الأخيرة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف أمام كل من السعودية والعراق”.

وفي ربع النهائي لعب الأخضر مع الصين، وجاءت أحداث المباراة مثيرة وقوية، حيث تقدمت الصين بنتيجة 2/ 0 بعد مرور 16 دقيقة، ولكن السعودية ردت بتسجيل ثلاثة أهداف أنهت بها الشوط الأول متقدمة 3/ 2.

وواصل الآسيوي تقريره قائلًا: “مع انطلاق الشوط الثاني تواصلت العودة السعودية، ليتقدم الفريق بنتيجة 4/ 2، قبل أن تقلص الصين الفارق قبيل نهاية الوقت الأصلي لينتهي اللقاء بفوز السعودية 4/ 3”.

وأردف: “بالانتقال للدور قبل النهائي، تواجه منتخب السعودية مع إيران من جديد، وسيطر التعادل السلبي على النتيجة خلال الوقتين الأصلي والإضافي، فتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، حيث فاز الأخضر بواقع 4/ 3”.

واستكمل: “أما في المباراة النهائية، فقد تواجهت السعودية الباحثة عن اللقب الثالث، مع الإمارات المضيفة. وسيطر التعادل السلبي على نتيجة المباراة خلال الوقتين الأصلي والإضافي، فتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت من جديد لصالح السعودية التي فازت بنتيجة 4/ 2”.

وبرز في صفوف المنتخب السعودي أكثر من نجم تألقوا على امتداد البطولة، ومن المهاجم فهد المهلل الذي سجل 4 أهداف، وسامي الجابر وخالد التيماوي وقائد الفريق يوسف الثنيان الذين سجل كل منهم هدفين، وحارس المرمى محمد الدعيع الذي فاز بجائزة أفضل حارس في البطولة.

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