الآسيوي يستعيد ذكرى مباراة الشباب والاتحاد في 2014

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكريات مباراة الشباب والاتحاد في نسخة عام 2014، قبل مواجهتهما المرتقبة اليوم.

ذكريات مواجهة الشباب والاتحاد الآسيوية

ونشر حساب البطولة الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات مواجهة الفريقين الآسيوية، وعلق قائلًا: “يلتقي الشباب والاتحاد ضمن منافسات الجولة رقم 8 من الدوري السعودي للمحترفين”.

وتابع تغريدته قائلًا: “وقبل ساعات من مباراة الفريقين، نستعيد معكم ذكريات اللقاء الذي جمع الفريقين في دوري أبطال آسيا في الرياض وكان ذلك ضمن منافسات دور الـ16 من نسخة 2014”.

وكان الاتحاد قد نجح في تحقيق الفوز على الشباب في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2014 بهدف دون رد سجله مختار فلاتة، وفاز إيابًا بنتيجة 3/1، وأحرز للعميد فلاتة وفهد المولد “هدفين”، وسجل عبدالمجيد الرويلي هدف الليوث الوحيد.

دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الشباب والاتحاد، عند الساعة 7:45 مساء اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق نقطتين عن العميد صاحب المركز الرابع.

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