الأحوال المدنية: لا يمكن طباعة البرنت إلا من مكاتبنا

المواطن - الرياض

أعادت الأحوال المدنية التأكيد على أنه لا يمكن طباعة البرنت إلا من مكاتبها، ويمكن إرسال البيانات إلى الجهات التي تطلبها إلكترونيًّا عن طريق خدمة بياناتي.

كما حددت الأحوال المدنية، خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات.

وقالت الوكالة: إن الضوابط تشمل ما يلي:

يجب أن تكون الصورة بخلفية بيضاء.

ألا يتم ارتداء النظارات أو وضع العدسات اللاصقة.

أن تكون الصورة حديثة وملونة.

تغطية شعر الرأس أو وضع الحجاب.

كما تضمنت الضوابط السماح للمواطنات بوضع زينة خفيفة.

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