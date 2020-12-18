الأخضر يستعيد ذكرى تتويجه بكأس آسيا 1988

المواطن - مروة نبيل

استعاد حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ذكرى تتويج الأخضر بلقب كأس آسيا عام 1988.

ذكرى تتويج الأخضر بكأس آسيا:

ونشر حساب المنتخب الرسمي على “تويتر”، صورًا عديدة لمشاركة الأخضر في البطولة واحتفالات الجماهير واللاعبين بالتتويج بلقب كأس آسيا 1988 للمرة الثانية في تاريخه.

وعلق عليها قائلًا: “32 عامًا مضت على تأكيد سيادتنا للقارّة الآسيوية.. في مثل هذا اليوم من عام 1988 حققنا كأس آسيا للمرة الثانية وعلى التوالي أيضًا.. نُشارككم اليوم صورًا تاريخية من مُنجزنا القارّي”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة حساب المنتخب السعودي، وكتب محمد: “أفضل زي للمنتخب على الإطلاق وأفضل رجال لن يُكررهم الزمن”، وعلق فهد قائلًا: “الزمن الجميل.. الرجال الأبطال”، وقال سامي: “نُريد بطولات يا منتخب”.

وقال وليد بامرحول: “من له ماضٍ لابد أن يعود له، بالتوفيق للمنتخب السعودي في قادم الاستحقاقات”، وعلق آخر قائلًا: “صراحة هذا الجيل لن يتكرر”.

مشوار المنتخب السعودي في 1988:

وبدأ الأخضر حامل لقب البطولة مشواره في نسخة عام 1988، بمواجهة سوريا، وفاز بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل سلبيًّا ضد الكويت وإيجابيًا بنتيجة 1/ 1 أمام البحرين، وفاز على الصين بهدف دون رد، ليتأهل كمتصدر المجموعة.

وواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تألقه، وتجاوز عقبة إيران في الدور نصف النهائي، وفاز بهدف دون رد سجله الأسطورة ماجد عبدالله برأسية مميزة، قبل أن يواجه كوريا الجنوبية، ليحسم الأخضر لقب كأس آسيا 1988 بركلات الترجيح.

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