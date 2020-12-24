الأرصاد الأمريكية تحذر بشأن تساقط السحالي من السماء !

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

من المقرر أن تشهد فلوريدا ظاهرة فريدة من نوعها، وقد حذرت الأرصاد الأمريكية بشأنها، وهي احتمالية أن تمطر السماء السحالي المعروفة باسم الإغوانا؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في ميامي السكان بأن ينتبهوا إلى سقوط الزواحف عليهم وعلى سياراتهم في الشوارع، مفسرة ذلك بأنه الإغوانا هي من مخلوقات من ذوات الدم البارد، لذلك عندما تنخفض درجات الحرارة تصبح أجسامهم خامدة للاحتفاظ بالطاقة والدفء وبالتالي البقاء على قيد الحياة.

ويعيش هذا النوع من الحيوانات الزاحفة على أعلى الأشجار.

ومن المتوقع أن تشهد فلوريدا أبرد شهر ديسمبر على مدار21 عامًا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تساقط المئات من الإغوانا على الأرض.

وتابع التحذير أن الخطر لا يتمثل في وقوع السحالي فحسب بل أيضًا من أنها قد تشعر بالتهديد وتبادر بالهجوم بمجرد استيقاظها من سباتها، ولذلك لا ينبغي لأي شخص أن يفترض بأنها ماتت.

وتُعد الإغوانا من الأنواع الغازية في فلوريدا وتم الإبلاغ عنها لأول مرة في الستينيات، وموطنها الأصلي أمريكا الوسطى والجنوبية، ولكن تم إدخالها من قبل تجار الحيوانات الغريبة.

وعلى مر السنين، تم إطلاق سراح الإغوانا من قبل أصحابها أو هربوا وتضاعفوا بالآلاف، وتلحق هذه المخلوقات الدمار بممتلكات السكان الذين يقومون بطهيها ويطلقون عليها دجاج الأشجار.

ويتم اصطياد الإغوانا كغذاء في أمريكا الوسطى والجنوبية وأجزاء من منطقة البحر الكاريبي.

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