الأرصاد تتوقع سماءً غائمة وسحبًا رعدية على 4 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية والقصيم، غدًا الاثنين، بمشيئة الله.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 31 بالقنفذة وجازان، في حين ستشهد حائل أقل درجة حرارة وهي -1 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-44 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين تصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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