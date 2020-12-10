الأرصاد : حالة مطرية تبدأ منتصف الأسبوع المقبل

المواطن - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة حالة مطرية – بمشيئة الله تعالى – من منتصف الأسبوع المقبل تستمر لعدة أيام.

وقال المركز إن هذه الحالة سوف تستمر على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة – تشمل أجزائها الساحلية)، وأجزاء من مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية).

منخفض جوي يسيطر على طقس السعودية

توقع مركز طقس العرب أن تتأثر أجواء السعودية بمرتفع جوي خلال الأيام القادمة، لكن بوجه عام سيكون طقس السعودية مستقراً وخريفياً لطيفاً في أغلب المناطق نهاراً وبارداً ليلاً.

زخات متفرقة من الأمطار

وتوقع المركز أن يبقى الطقس خريفياً لطيفاً إلى مائل للبرودة في أغلب المناطق، في حين يكون معتدلاً إلى مائل للحرارة على سواحل البحر الأحمر بما في ذلك مدينة جدة وغرب الحجاز ومناطق تهامة.

وتستمر الأجواء مستقرة ومشمسة في أغلب مناطق شمال ووسط وغرب وشرق المملكة، في حين يُحتمل هطول زخات متفرقة من الأمطار على مرتفعات جازان وعسير خلال ساعات العصر وأجزاء من سواحل جازان.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام على شرق ووسط المملكة، في حين تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة في جنوب وشمال غرب البلاد بينما تكون شمالية غربية على سواحل البحر الأحمر.

حالة الطقس في نهاية الأسبوع

وتوقع خبير الطقس، عضو لجنة تسميات، عبدالعزيز الحصيني أن تكون حالة الطقس في نهاية الأسبوع مستقرة على العديد من المناطق.

وقال الحصيني في توقعاته عن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة :” طقس إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1442/4/25هـ إلى السبت1442/4/27هـ أجواء معتدلة نهاراً باردة ليلاً.. أكشتوا واحتاطوا”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة في حين تكون سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير تمتد إلى الباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

شارك الخبر