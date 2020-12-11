الأرصاد: رياح نشطة وأتربة تحد الرؤية على جازان

المواطن - الرياض

نبهت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات أبو عريش، والدرب، وفرسان، الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، والعارضة، وفرسان، والطرق المفتوحة والسريعة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

توقعات الأرصاد لحالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من (مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، والرياض) في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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