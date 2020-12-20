الأرصاد : فصل الشتاء سيكون الأشد برودة مع حالات جوية متطرفة

المواطن - واس

أصدر المركز الوطني لـ الأرصاد التقرير المناخي للحالة السائلة والمتوقعة على المملكة لفصل الشتاء للعام الحالي 1442 الموافق 2020- 2021م.

وتوقع المركز في تقريره -بمشيئة الله- من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية ومخرجات نماذج التوقعات المناخية أن يكون هطول الأمطار أقل من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة, وأن تكون درجات الحرارة السطحية أعلى من المعدل الطبيعي على غرب وشمال غرب وشمال وشرق المملكة بمقدار يصل أقصاه إلى درجة (+1) على الشمال الغربي، وحول المعدل الطبيعي على وسط المملكة والمناطق الجنوبية الغربية، وأقل من المعدل على المنطقة الجنوبية بمقدار يصل إلى درجة (ــ 1) أقل من الطبيعي.

وأشارت الأرصاد إلى احتمالية وجود حالات جوية متطرفة كالأمطار الغزيرة، مبيناً أنه هذه الحالات لا تظهر في مخرجات النماذج المناخية طويلة المدى، إنما يتم التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى التي تُبثّ في الموقع الإلكتروني للمركز (هنا).

وحول التوقعات الفصلية لشتاء 1442هـ 2020-2021 لأشهر: (ديسمبر – ويناير – وفبراير) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون فصل الشتاء في المملكة الموسم الأبرد مع أقصر أيام مصحوب بحالات عدم استقرار بالغلاف الجوي, إذ يبدأ فصل الشتاء فلكياً في يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2020م وينتهي في يوم الأحد 20 مارس 2021م .

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