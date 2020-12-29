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الأسمنت الأبيض توزع 120 مليون ريال على المساهمين
عن النصف الثاني من 2020

الأسمنت الأبيض توزع 120 مليون ريال على المساهمين

2020/12/29
الساعة 10:08 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
29
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الأسمنت الأبيض توزع 120 مليون ريال على المساهمين
المواطن - الرياض

أعلنت شركة الأسمنت الأبيض السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن توزيعات نصف سنوية.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أن مجلس إدارة شركة الأسمنت الأبيض السعودي وبناء على الصلاحيات المخولة له، وبعد مراجعة الوضع المالي للشركة والأرباح المبقاة حتى تاريخ 31/12/2020م، أوصى بجلسته المنعقدة يوم الاثنين 28/12/2020م بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من العام المالي 2020م على النحو التالي:

تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1442-05-13 الموافق 2020-12-28
إجمالي المبلغ الموزع 120000000 ريال
عدد الأسهم المستحقة للأرباح 120000000 سهم
حصة السهم من التوزيع ريال واحد
نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) 10%

 


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