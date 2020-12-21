الأهلي المصري يُنهي الجدل حول اقترابه من ضم عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

حسم الأهلي المصري الجدل المُثار حول رغبته بالتعاقد مع النجم السوري عمر السومة لاعب الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اسم السومة ارتبط بالرحيل عن صفوف الراقي والانضمام لفريق آخر في يناير وذلك بعد دخوله في الفترة الحرة، وعدم توصله لأي اتفاق مع إدارة الراقي لتجديد العقد.

ونفى الأهلي المصري رغبته في التعاقد مع عمر السومة وذلك بحسب صحيفة “الرياض”، حيث أكد بطل إفريقيا 2020 أنه لم يفكر في ضم السومة رغم كونه هدافًا كبيرًا.

سبب يمنع الأهلي من ضم عمر السومة

ومن الصعب على الأهلي المصري ضم السومة، بسبب الراتب المالي الكبير الذي يتقاضاه من الراقي.

وفي وقت سابق، رد أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد على حقيقة ما تردد مؤخرًا حول اهتمام العميد بضم النجم السوري عمر السومة.

وكان رياض المزهر مراسل القنوات الرياضية السعودية قال إن السومة لم يصل لاتفاق مع إدارة الراقي حيث يُفضل اللاعب السوري دخول الفترة الحرة، كونه لديه العديد من العروض الرسمية منها عرض مُغرٍ من نادي الاتحاد، الذي يفوق عرض الراقي ماليًا.

متحدث الاتحاد يرد على مراسل “القناة الرياضية”

ورد صادق دياب على مراسل القناة الرياضية السعودية قائلًا عبر حسابه في تويتر: “إشارة إلى ما ذكره مراسل إحدى القنوات عن رغبة الاتحاد في ضم لاعب محترف في أحد الأندية المحلية، وتجهيزها لعرض مالي لذلك، يؤكد مجلس إدارة نادي الاتحاد عدم صحة ذلك والثقة كاملة في كافة لاعبي الفريق الموجودين الآن على القائمة لاستكمال مسيرتهم القوية مع الفريق. والله الموفق”.

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