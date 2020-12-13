الأهلي ضد مصر المقاصة .. المارد الأحمر يفتتح الدوري بالفوز بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة- منذ قليل- بفوز المارد الأحمر بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز موسم 2020/ 2021.

الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة:

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي الأهلي الذين نجحوا في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا”.

وتمكن التونسي علي معلول من إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر بالدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.

وبعد ذلك حاول النادي الأهلي إحراز الهدف الثاني، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص عبر محمد مجدي أفشة ومحمد شريف.

وهبط أداء النادي الأهلي، مما أعطى الفرصة لفريق مصر المقاصة لإحراز هدف التعادل من ضربة رأسية عبر اللاعب مروان حمدي بالدقيقة الـ42.

ولم يحدث أي جديد لينتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الشوط الثاني من مباراة الأهلي ضد مصر المقاصة:

وفي الشوط الثاني، كشر النادي الأهلي عن أنيابه الهجومية حيث سجل هدفًا ثانيًا عبر اللاعب محمد شريف ولكن تم إلغاؤه من قبل تقنية الفيديو بسبب التسلل.

وعاد المارد الأحمر ليُسجل الهدف الثاني عبر اللاعب محمود كهربا بالدقيقة الـ65 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد مجدي أفشة.

وفي ظل محاولات فريق مصر المقاصة لإضافة الهدف الثاني، تمكن الأهلي من قتل المباراة عن طريق إحراز الهدف الثالث بالدقيقة الـ88 عبر تصويبة قوية من عمرو السولية بعد تمريرة بينية رائعة من اللاعب علي معلول.

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