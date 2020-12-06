الأهلي قد يتجه للموافقة على رحيل عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

يبدو أنه يُوجد اتجاه داخل النادي الأهلي للموافقة على رحيل اللاعب السوري عمر السومة عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ومن المقرر دخول السومة، الفترة الحرة في يناير المقبل مما يعني إمكانية التفاوض مع أي نادٍ والتوقيع له بالمجان، حيث ترددت أنباء مؤخرًا عن اهتمام الهلال بضم السومة، في حال غادر الراقي رسميًا.

ووفقًا لـ الزميلة “البلاد” فإن إدارة الأهلي تفاوضت مع السومة لتجديد عقده ولكن حدث انقسام في مجلس الإدارة حيث يرى البعض من أعضاء مجلس الإدارة أن رحيل السومة سيكون مفيداً لـ الأهلي من أجل تجديد دماء الفريق.

إنجازات عمر السومة مع الأهلي

وكان عمر السومة انضم إلى النادي الأهلي في عام 2014 قادمًا من نادي القادسية الكويتي وحقق مع الراقي لقبي دوري المحترفين وكأس الملك موسم 2015/2016 إضافة للفوز بلقب كأس ولي العهد.

ريمونتادا ضمك تُسقط الأهلي في فخ الخسارة

يذكر أن الأهلي خسر بالأمس من نادي ضمك بنتيجة 4-3 في الجولة الـ7 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتجمد رصيد النادي الأهلي عند 13 نقطة وذلك بعد الخسارة من نادي ضمك.

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