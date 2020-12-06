الأهلي مُهدد برحيل فلادان بعد عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

تلقى النادي الأهلي، صدمة جديدة بوجود احتمالية لرحيل المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش عن الفريق الكروي الأول بعدما ترددت أنباء حول وجود نية لديه للعودة إلى صربيا.

وقالت صحيفة Alo الصربية بوقت سابق إن الاتحاد الصربي لكرة القدم بدأ التفاوض مع فلادان ميلويفيتش لتدريب المنتخب الأول مقابل الرحيل عن الراقي، كما أن الاتحاد الصربي تعهد بدفع قيمة الشرط الجزائي لإدارة الراقي، وذلك من أجل رحيل فلادان.

أرقام الأهلي مع فلادان

جدير بالذكر أن فلادان قاد الراقي في 23 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 11 مناسبة، بالإضافة إلى التعادل في مباراتين والتعرض للهزيمة في عشر مباريات.

وسجل الأهلي في عهد فلادان 35 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

وفي سياق آخر، يبدو أنه يُوجد اتجاه داخل النادي الأهلي للموافقة على رحيل اللاعب السوري عمر السومة عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الهلال يُراقب السومة

ومن المقرر دخول السومة، الفترة الحرة في يناير المقبل مما يعني إمكانية التفاوض مع أي نادٍ والتوقيع له بالمجان، حيث ترددت أنباء مؤخرًا عن اهتمام الهلال بضم السومة، في حال غادر الراقي رسميًا.

ووفقًا لـ الزميلة “البلاد” فإن إدارة الراقي تفاوضت مع السومة لتجديد عقده ولكن حدث انقسام في مجلس الإدارة حيث يرى البعض من أعضاء مجلس الإدارة أن رحيل السومة سيكون مفيداً لـ الأهلي من أجل تجديد دماء الفريق.

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