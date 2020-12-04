الأهلي يجهز عدة عروض لرحيل مارين

المواطن - مروة نبيل

تُجهز إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة عدة عروض خلال الفترة الحالية لنجم الفريق الأول لكرة القدم، الألماني ماركو مارين لرحيله في الميركاتو الشتوي المقبل.

الأهلي يجهز عروضًا

وتعمل إدارة النادي الأهلي حاليًا على تسويق عقد الألماني ماركو مارين بهدف إعارته أو بيع عقده خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستنطلق يوم 11 من شهر يناير المقبل، وذلك وفقًا لـ”الرياضية”.

وأضافت المصادر: “إدارة النادي جهزت أكثر من عرض لإقناعه بالرحيل عن صفوف الفريق، أحدها من نادٍ يلعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل أن تقدمه للاعب الألماني”.

ويوجد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي 7 لاعبين أجانب حاليًا، وذلك بالإضافة إلى البوسني ألفيس ساريتش الذي سيعود إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، الأمر الذي دفع الإدارة للبحث عن عرض لرحيل اللاعب الألماني.

ماركو مارين مع الأهلي

وتعاقد النادي الأهلي مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريد ستار الصربي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وسعت الإدارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلى فسخ عقد النجم الألماني، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي بديل، إلا أن جميع المحاولات لم تكن ناجحة، حيث يتبقى في عقده نحو عام ونصف، وينتهي مع نهاية موسم 2022.

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