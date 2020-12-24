الأهلي يحتفل بـ السومة الهداف التاريخي لـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

أقامت إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس احتفالية للنجم السوري عمر السومة، وذلك بمناسبة حصوله على لقب الهداف التاريخي لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 127 هدفًا.

طارق كيال يُشيد بنجم الأهلي

ونشر الإعلامي وليد سعيد عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو عرض احتفالية إدارة الأهلي بالمهاجم السوري حيث أشاد طارق كيال المشرف على الكرة بـ الراقي، بالأداء الذي قدمه النجم السوري مؤخرًا، وقدم له قميص الأهلي يحمل رقم 127 وهي عدد أهدافه في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفي وقت سابق، كشف اللاعب عمر السومة، نجم النادي الأهلي، آخر التطورات حول مصيره مع الأهلي، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الراقي مؤخرًا.

السومة يتحدث عن مصيره مع الأهلي

وتحدث النجم السوري لـ برنامج “في المرمى” على قناة العربية قائلًا: “أتمنى تجديد عقدي مع الأهلي وإلى الآن المفاوضات جارية وبدأت قبل 3 أسابيع، وإن شاء الله بالأيام المقبلة يتحدد مصيري”.

وأضاف السومة: “سعدت كثيرًا بالتعاقد مع فتوحي وفيه تفاهم كبير بيني وبينه وأنا متفائل كثيرًا بوجوده، والأهلي كان ينقصه عناصر تُكمل المجموعة وكنت أُطالب بجلب هذه العناصر، وأفضل لاعب كان بدر المطوع كان يدلع المهاجم بصناعته للكرات”. وتابع السومة: “ضربات الجزاء فيها أسرار لا أريد كشفها، يمكن الحظ يساعد الحارس عند التصدي لها ولكن للمهاجم تحتاج إلى تركيز وإتقان، وأُجيد إحراز الأهداف من كرات ثابتة، خاصة إذا كانت تبعد أكثر من 20 مترًا عن المرمى”.

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