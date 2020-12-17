الأهلي يودع كأس الملك

المواطن - محمد سمعه

ودع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بعد الخسارة من نادي العين بثنائية دون رد ضمن مباريات دور ثمن النهائي للبطولة.

أحداث مباراة الأهلي والعين

وخلال الشوط الأول من المباراة، لم يظهر الراقي بالصورة المُرضية لجماهيره كما أن نادي العين خلق العديد من الفرص، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى لعدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، كشر نادي العين عن أنيابه حتى تمكن الفريق العيناوي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب جيترسون دوس سانتوس بالدقيقة الرابعة والستين.

وبعدها بسبع دقائق، أضاف العين الهدف الثاني عبر اللاعب فيليب براداريتش بالدقيقة الحادية والسبعين من ركلة جزاء.

وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بنتيجة 2-0 ليودع كأس الملك، ويواجه العين فريق النصر في دور الثمانية خلال الفترة المقبلة.

نتائج مباريات اليوم الخميس في كأس الملك

وكان الاتحاد تأهل لدور ربع النهائي، بعد الفوز على فريق الوحدة بثلاثية دون رد، بينما تأهل الفتح على حساب نادي الهلال بعد الفوز بنتيجة 2-0، أما الباطن فتأهل على حساب نادي أبها وتأهل الفيصلي على حساب الاتفاق.

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