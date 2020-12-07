الأهلي يُلغي مران اليوم

المواطن - محمد سمعه

قرر الجهازان الفني والإداري إلغاء مران الفريق الكروي الأول بـ الأهلي اليوم الاثنين وذلك بعد تعرض اللاعب السوري عمر السومة لـ أزمة صحية.

وأكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد عبر “تويتر” أن هذا القرار جاء بعد إقرار قيام جميع أفراد الفريق من لاعبين وأجهزة بالخضوع لفحوصات فيروس كورونا عصر اليوم بمقر النادي في جدة.

وبسبب الأزمة الصحية لـ عمر السومة، فقد تأكد غيابه عن مباراة الراقي المقبلة في دوري المحترفين ضد نادي النصر يوم السبت المقبل.

غياب البديل يُقلق لاعبي الأهلي

وسيكون غياب السومة مصدر قلق وأزمة للاعبي الراقي، خاصة بسبب عدم وجود البديل المناسب للمهاجم السوري صاحب الـ31 عامًا، بجانب أن الراقي مطالب بتحسين النتائج بعد خسارته المفاجئة من نادي ضمك أول أمس السبت بنتيجة 4-3 بالجولة السابعة.

أزمة بين فلادان وكيال

كذلك الأزمة الثانية التي عانى منها الراقي، هي التي حدثت بين طارق كيال المشرف العام على الكرة بالراقي والمدرب الصربي فلادان، خاصة أن الأخير لا يريد العمل مع كيال وفقًا لما ذكرته التقارير الإخبارية.

أيضًا أزمة أخرى تهدد إدارة الراقي في حال الخسارة من النصر، وهي ضعف فرص الراقي في المنافسة على لقب دوري المحترفين، إضافة لاقتراب طارق كيال من مغادرة قلعة الراقي بسبب الأزمات الإدارية التي حدثت في الفريق مؤخرًا.

يذكر أن الأهلي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 13 نقطة.

شارك الخبر