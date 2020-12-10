الإرياني: يجب إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب

المواطن - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن تصاعد الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي بإيعاز إيراني في البحر الأحمر وباب المندب يهدف إلى تهديد الملاحة الدولية، مطالبًا بإدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الإرهاب.

وأضاف الإرياني في تغريدة له عبر تويتر، أن آخر تلك الهجمات هو إطلاق زورقين مفخخين، وهو ما يؤكد من جديد الخطر الذي تشكله الميليشيا الإرهابية على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وضرورة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير واعتراض زورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر.

وأضاف التحالف، في بيان له مساء أمس أن ميليشيا الحوثي أطلقت الزورقين المفخخين من الحديدة.

وتابع تحالف دعم الشرعية أن ميليشيا الحوثي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي.

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