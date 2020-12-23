الإسكان: الأعزب لا يندرج ضمن الفئات المستحقة للدعم السكني

المواطن - الرياض

أعادت وزارة الإسكان التذكير بأن الأعزب لا يندرج ضمن الفئات المستحقة للدعم السكني ويستوجب أن يكون المتقدم مطابقاً لشرط الأسرة.

وقالت ردًا على استفسارات في هذا الشأن عبر حساب العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، إنه يمكن معرفة جميع الشروط واللوائح الخاصة بالوزارة عن طريق زيارة اللائحة التنفيذية من خلال الرابط التالي: هنا.

وشددت الإسكان على أن جميع شرائح المجتمع هي محل اهتمام ومتابعة مستمرة لإيجاد أنسب الحلول السكنية لكل فئة ولتحديد مسار يتناسب مع حالة كل مستفيد بحسب بياناته المدوُنة في الحساب الشخصي، ويمكن من المتقدم تدوين معلوماته ليتم تأمين المسكن الملائم لأسرته.

حاسبة الدعم:

كما أعادت وزارة الإسكان التأكيد على أنها تدعم المستفيد عن طريق الممولين المعتمدين لديها، وذلك من خلال تحمل كافة الأرباح عن المستفيد في حال كان دخله 14 ألف ريال أو أقل.

وقالت ردًّا على استفسار آخر: إنه لحساب نسبة الدعم السكني المُقدم يمكن استخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط التالي: هنا.

جدير بالذكر أن حاسبة الدعم السكني هي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري. وقيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد، وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.

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