الإسكان تتفاعل مع مواطن حجز قطعة أرض إلكترونيًّا ويريد الإلغاء

المواطن - الرياض

تفاعلت وزارة الإسكان مع مواطن حجز قطعة أرض إلكترونيًّا ولكنه يريد إلغاء الحجز.

وقالت الإسكان عبر العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه في حال لم يناسبك منتج الأرض يمكنك إلغاء عقد منتج الأرض من خلال حسابك الشخصي، وسيتم إسقاط المنتج عن اسمك بعد معالجة الطلب لتتمكن من الاستفادة من منتج آخر.

حاسبة الدعم:

كما أعادت وزارة الإسكان التأكيد على أنها تدعم المستفيد عن طريق الممولين المعتمدين لديها، وذلك من خلال تحمل كافة الأرباح عن المستفيد في حال كان دخله 14 ألف ريال أو أقل.

وقالت الإسكان ردًّا على استفسار آخر: إنه لحساب نسبة الدعم السكني المُقدم يمكن استخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط التالي: هنا.

جدير بالذكر أن حاسبة الدعم السكني هي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري. وقيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد، وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.

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