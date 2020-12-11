الإسكان تتفاعل مع مواطن حجز قطعة أرض إلكترونيًّا ويريد الإلغاء

تفاعلت وزارة الإسكان مع مواطن حجز قطعة أرض إلكترونيًّا ولكنه يريد إلغاء الحجز.
وقالت الإسكان عبر العناية بالمستفيدين بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة: إنه في حال لم يناسبك منتج الأرض يمكنك إلغاء عقد منتج الأرض من خلال حسابك الشخصي، وسيتم إسقاط المنتج عن اسمك بعد معالجة الطلب لتتمكن من الاستفادة من منتج آخر.
حاسبة الدعم:
كما أعادت وزارة الإسكان التأكيد على أنها تدعم المستفيد عن طريق الممولين المعتمدين لديها، وذلك من خلال تحمل كافة الأرباح عن المستفيد في حال كان دخله 14 ألف ريال أو أقل.
وقالت الإسكان ردًّا على استفسار آخر: إنه لحساب نسبة الدعم السكني المُقدم يمكن استخدام حاسبة الدعم وذلك عبر الرابط التالي: هنا.
جدير بالذكر أن حاسبة الدعم السكني هي أداة لحساب مقدار الدعم المقدم من الوزارة لمستحقي الدعم السكني فيما يخص الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات السكنية تحت الإنشاء (المشاريع على أراضي الوزارة) والقرض العقاري. وقيمة التمويل النهائية تعتمد على معايير إضافية كالالتزامات المالية الأخرى على المستفيد، وسيتم تحديد قيمة التمويل عند تقديم الطلب إلى إحدى الجهات التمويلية.
تعليق واحد
ابو فهد محافظه الطايف
انا مقدم علي منح وادي جليل والميقات بالطايف ولا زلت انتظار هل من حل لماذا استبعدتوني من الاسكان من البدايه بحجه ان لدي احد افراد اسرتك منزل المنزل ملك مشاع بين زوجتي واختها مالي خص فيه وضاعت علي فرصه الدعم العسكري 140000 في اخطاء ليست مني ايضا وضعتوا ارقام عدادات كهرباء في حسابي ليست لي ولا لاحد من أفراد اسرتي انا الان علي وشك التقاعد لم استفد شي من امانه الطايف او الاسكان منح او خلافه ماهو الحل لمثل حالتي ياليت يكون فيه اهتمام لمثل وضعي الان والله كريم