الإصابات تبعد 3 لاعبين عن الشباب

المواطن - مروة نبيل

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من غيابات عديدة في صفوفه قبل مباراة الاتحاد المقبلة، بسبب الإصابات المختلفة.

3 غيابات في صفوف الشباب

ولفت حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن أحمد شراحيلي غاب عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الجماعية اليوم، بسبب إصابته بتمدد في الصفاق من الدرجة الأولى.

وأشار إلى أن فواز الصقور يشعر بإجهاد في الصفاق، فيما لم يُشارك عبدالله الحمدان في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم اليوم، بسبب تعرضه لكدمة قوية في المفصل.

وعلى الصعيد الميداني، انطلقت تدريبات الشباب اليوم بتمارين لياقية وتقوية عضلات، وقسم المدير الفني بيدرو كايشينيا الفريق لعدة مجموعات طبقت تدريبات فنية منوعة، وطبق لاعبو الفريق جملًا تكتيكية منوعة من خلال تقسيمة في منتصف الملعب.

دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الليوث ضد الاتحاد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.

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