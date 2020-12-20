الإمارات تسجل 1,171 حالة كورونا جديدة و3 وفيات

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن رصد 1,171 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 193,575 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 637 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 866 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 168,995 حالة.

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