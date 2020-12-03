الإمارات تسجل 1317 حالة كورونا و5 وفيات جديدة

المواطن - واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 1,317 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وحتى الآن بلغ مجموع الحالات المسجلة 172,751 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 585 حالة.

حالات التعافي من كورونا في الإمارات

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 655 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 157,035 حالة.

فحص كورونا في الإمارات

وقالت الوزارة إنه تماشيًا مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجراء 132,380 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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