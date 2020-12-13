الاتحاد الآسيوي يتسلم ملف السعودية لاستضافة آسيا 2027

المواطن - محمد سمعه

تحدثت تقارير إخبارية عن أن ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم السعودي سلّم ملف استضافة السعودية لـ كأس أمم آسيا 2027 إلى البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقدم المسحل اليوم الأحد ملف استضافة المملكة للبطولة في العاصمة البحرينية المنامة.

السعودية جديرة باستضافة كأس أمم آسيا 2027

وفي وقت سابق، أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على أنه حان الوقت لـ المملكة وذلك من أجل استضافة كأس أمم آسيا 2027، التي سبق للأخضر الفوز بها في 3 مناسبات.

وتحدث المسحل للقناة الرياضية السعودية قائلًا: ” حان الوقت لنا في السعودية لاستضافة كأس أمم آسيا التي سبق وأن حققناها في 3 مناسبات، نحن نحظى بدعم سخي وكبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وبعد 6 أشهر سيُعلن البلد الفائز بالاستضافة، وأتمنى للسعودية أن تكون الفائزة”.

وأضاف المسحل: ” تشرفنا بزيارة عدد من نجوم المنتخب السعودي ممن توجوا بالبطولة الآسيوية عامي 1984 و 1988 ولولا الإجراءات الاحترازية لكنا دعونا المزيد من نجوم المنتخب، وأتمنى أن يكون وجودهم فأل خير لنا ومحفزًا للجيل الحالي بالمنتخب السعودي للفوز بلقب كأس أمم آسيا المقبلة”.

وتابع المسحل: ” أنا لا أحب سياسة هدم عمل السابقين والبدء من جديد، لا نحن في الاتحاد السعودي نبني على عمل السابقين، ونبتكر وأيضًا أتمنى من القادمين بعدنا البناء على ما عملناه مع وضع لمستهم الخاصة”.

5 دول تتنافس لاستضافة البطولة

ويتنافس خمس دول على استضافة البطولة الآسيوية عام 2027 وهم ” السعودية، قطر، الهند، أوزبكستان، إيران”.

شارك الخبر