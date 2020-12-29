الاتحاد الآسيوي يعتزم إلغاء حفل جائزة الأفضل 2020

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الاتحاد الآسيوي في طريقه لإلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2020، بسبب التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم جراء تحور فيروس كورونا المستجد.

الاتحاد الآسيوي يلغي حفل الأفضل

وأكد مصدر رسمي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لـ”الرياضية”، أنهم يتجهون إلى إلغاء حفل جائزة أفضل لاعب 2020، التي أُعلِنَت في وقت سابق من قِبل اللجنة المنظِّمة، بسبب جائحة كورونا.

وتابع المصدر ذاته: “تم عقد اجتماع أمس، جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالمرحلة الثالثة التي يوجد فيها ستة لاعبين، هم السعودي سالم الدوسري، والقطري أكرم عفيف، والإيراني علي رضا بيرانوند، والياباني تومواكي ماكينو، والكويتي أحمد الظفيري، والكوري كيم بو كوينج، وإلغاء المرحلتين الثانية والأولى اللتين يتم فيهما اختيار الأفضل”.

أفضل 6 لاعبين

ومن المقرر أن يتم ترحيل اللاعبين الستة إلى قائمة الـ20 لاعبًا في جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا عام 2021، بعد إلغاء جوائز العام الحالي.

وكشفت “الرياضية”، إلى أن عدد النقاط التي تم منحها للاعبين الستة، جاء فيها أولًا القطري أكرم عفيف برصيد 34 نقطة، ثم نجم الهلال والمنتخب السعودي سالم الدوسري برصيد 33 نقطة والكويتي أحمد الظفيري ثالثًا بـ33.

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