الاتحاد الأوروبي قد يمنع البريطانيين من دخوله بدءًا من يناير 2021

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

يمكن أن يُمنع ملايين البريطانيين من دخول دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير ما لم يجددوا جوازات سفرهم، حيث سيتوجب على السياح تقديم جوازات سفر صالحة حتى 6 أشهر على الأقل، وذلك وفقًا للقواعد الجديدة التي سيتم تقديمها في نهاية الفترة الانتقالية لانفصال بريطانيا المعروف باسم بريكست.

وكان البريطانيون سابقًا قادرين على السفر بحرية في دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن بغض النظر عن موعد انتهاء الوثائق، لكن من المتوقع أن يؤدي التغيير في القواعد إلى وجوب تجديد طلبات جواز السفر قبل الموعد النهائي الذي يلوح في الأفق.

وقال بعض المسافرين الذين تقدموا بطلبات عبر الإنترنت بأنهم ينتظرون منذ شهرين ليتم تجديد جوازات سفرهم مما يعرض رحلات العام الجديد للخطر، كما عبر البعض عن قلقهم بشأن أن هناك الكثير من الأشخاص الذين سيتم إرسالهم إلى بلادهم؛ لأنهم لم يكونوا يعلمون أنهم بحاجة إلى جواز سفر يناسب المعايير الجديدة.

وتشير الأرقام إلى أنه هناك نحو 2.5 مليون بريطاني سيتأثرون بالتغيير الذي يقتضي ألا يزيد عمر جوازات السفر عن 9.5 سنوات، وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا وتأثيرها على إغلاق أماكن العمل مما يجعل معالجة الطلبات أكثر صعوبة.

وحذر الخبراء من أنه حتى مع جوازات سفر صالحة قد يواجه البريطانيون تأخيرات على الحدود حيث يتعين عليهم الوقوف في طابور مع مواطنين آخرين من خارج الاتحاد الأوروبي.

قد يضطر المسافرون أيضًا إلى إظهار تذكرة عودة صالحة وإثبات أن لديهم ما يكفي من المال لإقامتهم، ويشكل التغيير تهديدًا على مالكي منازل العطلات الذين يفضلون قضاء شهورًا في شمس أوروبا، ويقدرون بنحو نصف مليون بريطاني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعاد فيه بوريس جونسون المفاوضين إلى بروكسل حيث وصلت المحادثات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى طريق مسدود في نهاية هذا الأسبوع.

وفي بيان مشترك كانت رئيسة الوزراء ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد اعترفت بأنه لم يتم إحراز أي تقدم.

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